【新華社蘭州11月16日】中国甘粛省張掖（ちょうえき）市の山丹馬場でこのほど、写真愛好家がアカシカやシベリアノロジカ、バーラルなど多くの野生動物が集結する光景を偶然撮影した。金色の夕陽に照らされ、野生動物と祁連山（きれんざん）、草原が美しく調和し、生き生きとした絵画のような風景を描き出した。山丹馬場は世界で最も歴史ある牧場の一つで、甘粛河西回廊の重要な水源地であり、生物多様性に富んだ地域でもある。