８日、轎子山で日の出を待つ観光客ら。（ドローンから、昆明＝新華社配信／虞浩哲）【新華社昆明11月16日】初冬を迎えた中国雲南省昆明市の轎子（きょうし）山に、星空と雲海の景観が広がった。多くの観光客が絶景を堪能した。（記者/孫敏）８日、轎子山で日の出を迎える観光客。（昆明＝新華社配信／普恒）８日未明、轎子山上空に広がる星空。（昆明＝新華社配信／虞浩哲）８日、轎子山で日の出を撮影する観光客。（昆明＝新華