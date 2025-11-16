バスケットボールの第101回天皇杯・第92回皇后杯全日本選手権（西日本新聞社など共催）は16日、福岡県久留米市の久留米アリーナで九州ブロックラウンド（R）の男女決勝が行われた。男子は日経大（福岡）が九州電力（同）を83―78で撃破、女子は福岡大若葉高が鶴屋百貨店（熊本）に80―78で競り勝ち、それぞれ来年1月のファイナルR進出を決めた。◆◆◆福岡大若葉高が鶴屋百貨店との息詰まる接戦を制した。前半