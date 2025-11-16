■侍ジャパン強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本ー韓国」（16日、東京ドーム）【日程】侍ジャパンが連覇を狙うWBC、3月5日に開幕 ！ 日本の初戦は6日、東京ドームでの台湾戦侍ジャパンは先発の金丸夢斗（22、中日）が3回53球を投げ、被安打3、奪三振4、四球2、失点3（自責3）。4回から2人目・西口直人（29、楽天）がマウンドに上がった。金丸は立ち上がりから150?を超えるストレートを連発。先頭のシン・ミンジェ、