◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５」日本―韓国（１６日・東京ドーム）中日・松山晋也投手が１回１安打無失点に抑えた。５回から３番手で登板。先頭打者から２者連続で三ゴロに打ち取った。２死から中前安打を浴びたが、最後の打者を中飛に仕留めた。最速は１５５キロだった。松山は今季、４６セーブを挙げて初のタイトルに輝いた。侍ジャパンでも守護神候補となっている。