エリザベス女王杯が行われた京都競馬場で16日、開場100周年を記念する「センテニアルナイトドローンショー」が開催された。日没とともにターフビジョンが消灯されると、漆黒の闇の中から1500機のドローンが隊列を組んで「本馬場入場」。ファンファーレともに枠番にフォームチェンジするなど次々に鮮やかな光の芸術を披露した。ターフビジョンに京都競馬場で繰り広げられた名勝負の数々が実況とともに映し出され、次々とド