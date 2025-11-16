夫が不倫をしているだけでもショックなのに、不倫相手から挑発されたら精神的に参ってしまいますよね。悪いことをしているのに、自分のほうが立場が上かのような言動をする不倫相手には罪を償ってもらわなくてはいけません。今回は、不倫相手から挑発された女性が証拠をもとに仕返しをした話をご紹介いたします。証拠をもとに慰謝料を請求「ある日、夫の不倫相手と名乗る女からDMが届きました。しかも『早く離婚してもらえますか？