好きな男性にいつまで経っても本命視されないのは、相手の男性から「軽そう」と思われてしまっているのかも。そこで今回は、そんな本命になれない女性がしがちな「行動」を紹介します。色々な男性にチヤホヤされようとする色々な男性からチヤホヤされようとしていると、男性から「軽そう」と思われやすいでしょう。特に誰彼かまわない雰囲気でボディタッチしたり、体のラインがわかりやすい服装を日頃からしたりしていると、そう思