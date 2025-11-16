元AKB48でタレントの篠崎彩奈（29）が、16日までにインスタグラムを更新。ランジェリー姿を公開した。篠崎は「毎朝コーヒーを飲むのが日課です」と、“彼シャツ”からエンジのランジェリーをのぞかせながら、コーヒーを飲むグラビアショットを投稿した。ファンからは「いい女だわ」「毎朝、この格好してコーヒーのむの？」「シャツを着てくれ」といったコメントが寄せられた。