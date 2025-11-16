交際期間が経つにつれて彼氏の態度や様子が変わってくること、そして自分の気持ちが変化していくことってあるはず。そこで今回は、彼氏との関係を見直すべき「タイミング」を紹介します。いざという時に“自己中”になってしまういざという時に人は本性を剥き出しにします。心の余裕がなくなると相手に対して冷たくしてしまったり、相手を傷付けるような言葉を言ったり、自分さえ良ければ良いという考えになったりしてしまう。お互