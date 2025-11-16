「男の浮気はすぐにバレる」と言われるくらい、男性は嘘を付くのが下手です。些細な行動にも、浮気の証拠があるかもしれません。そこで今回は、男性が「他の女性と遊んでいる時にする行動」を紹介します。旦那さんに当てはまっていないかチェックしてみてください。｜スマホを急に隠す急にあなたが話しかけたり、現れたりした瞬間、スマホを隠す仕草が見えたら、やましいことがあると思って間違いないでしょう。スマホの中に、あな