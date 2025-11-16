好かれるのは悪いことではありませんが、まったく興味のない相手から好意を向け続けられると、対応に困るもの。でも、「傷つけたくない」「波風立てたくない」と曖昧な態度をしていると、なぜかどんどん勘違いされることも。そこで今回は、“好きじゃない男”に勘違いさせないための会話術を紹介します。「優しすぎる対応」が一番危険嫌いじゃないからといって、過剰にリアクションを取ったり、話を広げすぎたりしていませんか？男