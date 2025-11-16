年内最後の代表戦となる18日のボリビア戦(国立)は、日本代表の森保一監督にとって代表通算100試合目の指揮となる節目の一戦でもある。日本代表史上初の金字塔を前に、これまでの99試合で最多出場&最多得点の70試合出場26得点を記録しているMF南野拓実(モナコ)は「素晴らしいことだし、それにふさわしい監督だと思う」と敬意を示した。「100試合の中で自分が多くの試合に出させてもらっているのは光栄なこと」。国際Aマッチ通