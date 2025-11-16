男性声優によるエンターテインメントレーベル・Kiramune。本日高崎にて開催されたファンクラブイベントにて、約8年ぶりに新ユニットが加入することが発表された。グループ名は「IXIS(イクシス)」。グループ名の由来はイキシアという花の名前とSIX(6人)を組み合わせた造語である。イキシアは6枚の花弁でできており、花言葉は団結という意味がある。6人でこれから頑張っていこうという気持ちが込められている。メンバー構成は市川太