ガーナサッカー協会は16日、14日の日本代表戦で負傷したガーナ代表MFアブ・フランシス(トゥールーズ)について、日本で手術を行ったことを報告した。14日の日本戦で、フランシスは田中碧と交錯した際に右足を負傷していた。ガーナサッカー協会のSNSによると、フランシスは右足の骨を2本骨折しており、豊田市にあるトヨタ記念病院で手術を行い、それが成功したことを伝えた。フランシスのリハビリ期間では、理学療法士1人を同