L’luviaが2009年以来17年ぶりとなるワンマンライブを開催することが決まった。90年代後期にヴィジュアル系シーンで存在感を放っていたL’luviaは、1998年に「スキスキ♡マイガール」でメジャーデビューし、TVアニメ『クレヨンしんちゃん』の10代目エンディングテーマなども担当、2005年に解散。当時のヴィジュアル系の流れにポップでキャッチーな新要素を持ち込んだV系バンドであった。そんな彼らが本日16日に開催された＜CR