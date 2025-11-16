フランス発のブティックホテル【イビススタイルズ名古屋】。朝食は市場をイメージした１階のレストラン「Market st.（マーケットストリート）」に、名古屋めしや和洋のビュッフェを用意します。営業時間は7時から10時まで（最終入場9時30分）。料金は大人2,500円、小学生1,250円、未就学児は無料です。｜スタイリッシュな店内は市場をイメージ朝食のスタンダードなメニュー以外にも、地元の素材を使った料理や「名古屋めし」も用意