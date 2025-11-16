今年も東京ディズニーリゾートに、心ときめく“クリスマス”がやってきました。東京ディズニーランドと東京ディズニーシーの両パークで華やかなエンターテイメントショーが繰り広げられ、特別なメニューや限定グッズも登場。大人気の“リルリンリン”が今年も主役として登場するなど、家族でも、カップルでも楽しめるコンテンツが満載です。そこで今回は、そんな【ディズニー・クリスマス2025】の見逃せないショーやグルメ、グッズ