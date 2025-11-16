バドミントン女子ダブルスでパリ五輪銅メダリストの志田千陽が１６日、自身のインスタグラムに新規投稿。ペアを組んでいた松山奈未から１１個のプレゼントを贈られたことを明かした。ストーリーズで「少し前の話ですが…」と記した上で「１１年間ありがとう。とのことで奈未が、１１個のプレゼントにひとつひとつ可愛く梱包してくれて飾りつけまでして素敵なサプライズしてくれました」と明かした。さらに「プレゼント、ひ