タレントの板野友美（３４）が１６日、都内で行われた「ＲｏＬｕＡＮＧＥＬ“君は１００万点♡”ＳｐｅｃｉａｌＬＩＶＥ〜新曲お披露目ライブにともちん（板野Ｐ）が出演かも！？♪〜」に登場した。板野にとってライブでステージでのダンスや歌唱のパフォーマンスは２０１９年１２月以来、約６年ぶり。「プロデューサーが一緒にステージに上がっていいのかなと思ったけど、おもしろいかなと思った」と明かし、芸能２