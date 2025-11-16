「ＯＮＥ」（１６日、有明アリーナ）フェザー級キックボクシング世界王座統一戦がメーンイベントで行われ、暫定王者の野杁正明（３２）は正規王者のスーパーボン（３５）＝タイ＝に判定０−３で敗れ、王座統一はならなかった。１回は互いに慎重に間合いを計りながら、野杁が徐々に詰めて鋭い攻撃を繰り出していく。２回はスーパーボンが左ハイキック、膝蹴りで主導権を握るが、野杁もローキックとパンチで対抗。３回は野杁が