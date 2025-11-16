冬は服もメイクも“濃く重く”なりがち。だけどそのメイク、実は「時代遅れ」かもしれません。肌づくり・眉・チークのバランスが少し古いだけで、全体が一気に“平成っぽ顔”に見えることも。そこで今回は、今季こそアップデートしたい『時代遅れの冬メイク』を紹介します。ハイライトを飛ばしすぎる“ギラギラ肌”はNGツヤ肌ブームの流れで、ハイライトを広範囲にのせすぎるのは要注意。頬や鼻筋が光りすぎると、テカリに見えたり