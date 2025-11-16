秋冬になると自然と手に取る「黒タートル」。でも、着てみたら「なんだか重い」「前より似合ってない気がする…」と感じることありませんか？その違和感は、年齢や体型変化のせいではなく、時代とともに“きれいに見えるシルエットのバランス”が変化のせい。今は“きちんと感”より、軽さ・余白・抜け感が美しく見える時代です。選び方を少しアップデートするだけで、また自然に馴染んでくれます。今は“コンパクト×ゆるボトム”