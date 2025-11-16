好きな彼の元カノたちは気になる存在ですよね。でも、彼が元カノたちを本気で愛していたとは限りません。男性の場合、本気で愛している彼女には、これからご紹介するような「特別なこと」をするもの。それを今あなたがされているなら、彼にとってあなたは歴代ナンバーワンの彼女です。｜信じようとする男性は、本気で愛している彼女のことを信じようとします。例えば彼女が「今から遊んでくるね」と言った場合、「分かった、気を付