25歳の誕生日を迎えた林幸多郎が決勝ゴールを決めた25歳の誕生日を迎えたバースデー男が試合を決めた。11月16日、誕生日を迎えたFC町田ゼルビアのMF林幸多郎は、この日に行われた天皇杯準決勝のFC東京戦に先発出場すると、延長前半13分に決勝点を決めて2-0の勝利に大きく貢献した。この場面、最終ラインのDF昌子源が出したロングボールを途中出場していたFWオ・セフンがDF森重真人に競り勝ち、そのこぼれ球をDFアレクサンダー