メダルを手に記念撮影に応じる男子73キロ級の蒲生和麻（左）と女子52キロ級の岸野文音＝東京武道館東京デフリンピック第2日は16日、東京武道館などで行われ、柔道で女子52キロ級の岸野文音（紀陽ビジネスサービス）が銅メダルを獲得した。今大会の日本勢のメダル第1号。男子73キロ級の蒲生和麻（JR東日本）も3位に入った。同66キロ級で、昨年のろう者世界選手権金メダリストの佐藤正樹（ケイアイスター不動産）は表彰台を逃した