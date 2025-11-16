任期満了に伴う観音寺市長選挙は、きょう（16日）投票が行われ、現職の佐伯明浩氏が再選を果たしました。 【画像を見る】随時更新「開票速報」 観音寺市長選挙に立候補したのは、届け出順に・現職で再選を目指す佐伯明浩氏・新人で元観音寺市議会議員の大久保隆敏氏・新人で元観音寺市議会議員の柳生紘明氏の3人です【画像①】。 午後10時45分に発表された開票速報は、【画像②～③】の通りです。 また午