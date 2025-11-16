韓国19歳右腕の前に日本が抑え込まれた(C)産経新聞社野球日本代表「侍ジャパン」は11月16日、東京ドームで「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」の第2戦に臨んだ。【動画】韓国を絶望させた豪快弾！森下翔太の2ランアーチを見る日本の先発・金丸夢斗（中日）は初回二死から内野安打で走者を出したが、4番のハン・ドンヒを高め150キロ直球で空振り三振に仕留めて無失点。2回は三者凡退に抑えたが、3回は先頭に四球