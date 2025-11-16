All About ニュース編集部は10月23〜24日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「2025年の秋ドラマ出演俳優」に関するアンケート調査を実施しました。現在放送中の秋ドラマにはさまざまな俳優が出演していますが、今回は、主演に関するランキングとなります。それでは、「2025年秋ドラマで演技が光っていると思う主演俳優」ランキングの結果をお届けします。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：大泉洋『ちょっとだけエスパー