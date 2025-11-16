トークショーに参加する三浦大輔前監督（右）＝１６日、鎌倉市今季限りで横浜ＤｅＮＡの監督を退任した三浦大輔さん（５１）が１６日、鎌倉市の湘南鎌倉総合病院で開かれたトークショーに出演し、在任中の苦労や健康管理、退任後の日常などについて集まったファンらの前で語った。健康と病気の間の状態を示す「未病」を改善するＰＲを行う県の「未病番長」を務める三浦さんはスーツに身を包み、リーゼント姿で登場。プロ３年目