日々の生活の中で、思わぬトラブルに遭遇することもありますよね。アプリ「ママリ」でも「こんなショックなことがあって…」というトラブルエピソードがたくさん寄せられています。この記事では、ママたちが投稿したトラブルに関するエピソードを3選でご紹介します。 隣人からの執拗な嫌がらせにうんざり @ママリ 隣人はうちより少し先に土地を買いました。 なのに『うちが本当は角地(うちの土地)