大人の女性に人気のブランド「GRACE CONTINENTAL（グレース コンチネンタル）」から、待望の【ディズニーコレクション】が登場します♡丸の内エリアのホリデーイベント「MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025 “Disney JOYFUL MOMENTS”」に合わせて、丸ビル店限定で発売。上品さと遊び心を融合したミッキー＆ミニーモチーフのブラウスやスカート、そしてミニポーチがラインアッ