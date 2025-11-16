お笑いタレント・有吉弘行（51）がパーソナリティーを務める16日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。子供から言われたらイヤな言葉について語る場面があった。番組では、ポケモンのレアカードが高値で取引されているという話題に。そこで有吉は「“このリザードンを売ったら1万円になる”とか分かってるんだろうな。そういう小学生がいっぱいいると思うよ。お父さんお母さんが“それ高