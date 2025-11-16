出産は肉体的にも精神的にも大きな負担がかかります。産後の生活は、状況によってはママにとってとても大変なものになることもあるでしょう。できれば誰かに手伝ってもらいたいと考えるママも少なくないはず。しかし周りに頼れる人がいないとなると、追い込まれたような気分になってしまうかもしれませんね。『義兄嫁が産後キツいみたいで、私に手伝いを頼んできました』投稿者さんの家と義兄嫁の家は飛行機の距離。この度義兄嫁が