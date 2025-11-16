私はミカ。夫と息子のカズマ（小2）と3人で暮らしています。ママ友のサツキさんは、いつも私に車を出させてお礼の一言もありません。それどころかガソリン代などを分担してほしいと言ったら詐欺師呼ばわりしてきました。夫はその話を聞くと、領収書やカード明細を持ってサツキさんの家へ行こうと提案。応対したサツキさんの夫がお金を払って謝罪してくれました。このまま疎遠になるだろうと思っていたのですが……数ヶ月経ってメッ