埼玉・所沢での秋季キャンプに参加している西武の甲斐野央が29歳の誕生日を迎えた16日、守護神襲名への意欲を口にした。先発ローテーションの柱を担ってきた今井達也と郄橋光成の米球界挑戦に伴い、今季守護神を務めた平良海馬の来季先発転向が濃厚。甲斐野は「僕の能力が上がれば、必然に（抑えを）任せてもらえるようになると思いますし、そうならないといけないと思う。しっかり期待に応えられる自分になっていきたい