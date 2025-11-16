福岡県警城南署は16日、福岡市城南区鳥飼4丁目5番付近の建物敷地内で同日午前11時半ごろ、帰宅中の男子中学生が見知らぬ男から両膝を触られ、抱きつかれる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は50代くらいで170から180程度の中肉。黒髪に白色マスク、黒色長袖上衣を着用していたという。