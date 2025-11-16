日本ハムから阪神にトレード移籍となった伏見寅威選手が16日にインスタグラムを更新。思いをつづりました。伏見選手は2022年のオフ、日本一に輝いたオリックスから、FA(フリーエージェント)で日本ハムに移籍。移籍3年目の今年は5月で35歳となり、ベテラン捕手としてチームを支えてきました。今月14日に、阪神の島本浩也投手との電撃トレードが発表。伏見選手は『ファイターズファンの皆様へ』と記し、「この度報道でもあった通りト