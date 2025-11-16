フジテレビ「千鳥の鬼レンチャン」が１６日、放送され、『サビだけカラオケ』にｍｉｓｏｎｏが挑戦。実姉・倖田來未の楽曲などを熱唱した。自身がフジモンと共に参加し、「里田まいｗｉｔｈ合田兄妹」として発売したシングル「バイバイ」も歌唱。「クイズ！ヘキサゴン２」発の３人組ユニットで、「カシアス島田さんがプロデュースして歌詞を書いて下さった」と説明。これにかまいたちの２人が「カシアス島田さん！！」と即反応