「ジャパンＣ・Ｇ１」（３０日、東京）ＪＲＡは１６日、世界最強馬決定戦の登録馬を発表した。日本馬の牙城を崩すべく、欧州の強豪カランダガンが参戦する。サンクルー大賞、キングジョージ６世＆クイーンエリザベスＳ、英チャンピオンＳとＧ１を３連勝中。１４日に発表されたロンジンワールドベストレースホースランキングでも１位になった世界屈指の強豪が、２００５年のアルカセット以来となる久々の外国勢Ｖを狙う。日