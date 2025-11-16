女優の山本美月（34）が16日、自身のインスタグラムを更新し、競馬のG1・エリザベス女王杯の表彰式プレゼンターを務めた京都競馬場でのショットを公開した。白地に黒い花柄のロングドレスに黒のグローブを合わせたエレガントな姿で表彰式に登場。優勝した1番人気のレガレイラに騎乗した戸崎圭太騎手を祝福した。ドレス姿でポーズを決めるショットやレースを観戦する姿などを投稿し、「京都競馬場 エリザベス女王杯(GI)へ。プ