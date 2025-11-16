「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本−韓国」（１６日、東京ドーム）侍ジャパンが３点を先制された直後の四回に同点に追いついた。同点劇の中には森下翔太外野手と牧秀悟内野手がほっこりのやり取りを繰り広げた。三回に森下が右中間を真っ二つに破る二塁打を放ってチャンスメークすると、続く牧は冷静に四球を選んで好機を拡大した。その後、佐々木のタイムリーで生還した森下。さらに石上の押し出し四球で三塁走