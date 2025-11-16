8人組ユニット・ダウ90000の第7回演劇公演『ロマンス』が16日、東京・ 日本青年館ホールで千秋楽を迎え、2026年7月3日から全国10都市で単独ライブ『40000』を開催することが発表された。ダウ90000第7回演劇公演『ロマンス』より『ロマンス』は、ダウ90000にとって初の全国ツアーとして、東京、大阪、金沢、福岡の4都市を回り、15・16日に東京追加公演を開催。この配信が、16日20時からスタートした。さらに、アフタートークも近日