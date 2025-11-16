■これまでのあらすじ嘘をついてまで昔のやり方を押し付ける義母との同居に、彩乃は息子を安心して育てられないと不安を感じていた。夫もようやくその現実を受け止め、「家を出る」と決断。二人は新しい生活へ向けて、一歩を踏み出した。【義母side STORY】息子家族が家を出てから、この家は本当に静かになりました。朝起きても和馬の楽しそうな声は聞こえず、ただ時間だけが過ぎていくんです。ただ、ときどき翔太が「ちゃんと