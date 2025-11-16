※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。 ■これまでのあらすじ夫と助産師の関係を知った妻は上司の協力のもと、助産師のSNSから証拠を取得してふたりに突き付けた。証拠を突きつけられたふたりは互いにバレた責任をなすりつけ合い、場は混乱を極める。妻は証拠入手の手段を明かす。鍵かけてたのになんで〜？残念、見えちゃう仕様でした簡単だった！「鍵付きアカウントだから安心」