前の話を読む。きれいになったサトコを見て惚れなおしたミチオはこのままでいい、と思い始める。するとサトコから互いの両親に結婚のあいさつに行こう、と誘われOKする。サトコの実家は想像以上に立派で豪華だった。■想像以上だった妻の実家■ミチオの考えは甘かった…■サトコの父が求めるものは…■納得がいかないミチオだが…■なかなかうまくはいかず…■母からも強いプレッシャー！思った以上に立派なサトコの実家に、ミチオ