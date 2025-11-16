■これまでのあらすじ母に結婚を反対され傷つく凜。その裏で弟は、同棲資金を得るために始めたFXで一時的に成功するも、欲を出して大損を抱え破綻。実家から金品を持ち出して逃げ、最終的に彼女にも別れを告げられてしまう。家事も中途半端で完全に愛想を尽かされた弟は行き場を失う。実家にも戻れず、孤独と絶望の中で過ごしていたそのとき――鳴り止まないインターホンの向こうに立っていたのは、まさかの姉。押し寄せる劣等感と