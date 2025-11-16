お笑い芸人の「みやぞん」さんを招いたチャリティー講演会が静岡市葵区の寺で行われました。これは、保護犬猫ボランティアの「ラディアンテ静岡」の活動を知ってもらおうと開かれたものです。冒頭、この団体を支援する佐藤代表が、「静岡市の殺処分ゼロの影にはボランティアの努力がある」と称え、2024年、保護犬を迎えたみやぞんさんは、動物から学んだことを話しました。（みやぞんさん）「（犬を見習って）不平不満とかあ