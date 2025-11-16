◆大相撲▽九州場所８日目（１６日、福岡国際センター）東前頭１５枚目・錦富士（伊勢ケ浜）が、西同１６枚目・佐田の海（境川）を押し出して６勝目を挙げた。鋭い踏み込みから頭で当たり、突っ張りの連打。２秒９で土俵外に追いやった。過去５勝５敗と五分だった佐田の海に完勝し、「今日は一番いい内容だった」と納得の表情だった。先場所は西十両３枚目で１１勝を挙げて４場所ぶりに再入幕を果たし、１８８３年から１４２