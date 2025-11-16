IXISが、男性声優によるエンターテインメントレーベル Kiramuneより約8年ぶりの新ユニットとしてデビューする。 （関連：イヤホンズが挑んできた“音と言葉”の探究『それが声優！』からはじまった物語、10年の歩みと楽曲群を辿る） 本情報は、本日11月16日に高崎で開催されたファンクラブイベントにて発表されたもの。グループ名 IXISの由来は、イキシアという花の名前と“SIX”（6人）を組み合